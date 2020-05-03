شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يستقبل 1.4 مليون مكالمة في شهر والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت نسبة الزيادة في المكالمات خلال شهر أبريل هذا العام مقارنة بالعام الماضي نحو 600%، فيما بلغت نسبة الزيادة في البلاغات الإسعافية لنفس الفترة نحو 230%.
وبلغ عدد الحالات التي نقلتها الفرق الإسعافية للهلال الأحمر خلال شهر أبريل أكثر من 54 ألف حالة بنسبة زيادة بلغت قرابة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الفرق الإسعافية 1199 فرقة إسعافية و1875 متطوعا ومتطوعة، بينما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية للهيئة أكثر من 237 ألف مستفيد.
وتشهد غرف عمليات الهلال الأحمر السعودي ضغطًا غير مسبوق لاستقبال استفسارات وبلاغات المواطنين والمقيمين منذ تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصل عدد المكالمات اليومية لغرفة العمليات إلى أكثر من ثلاثين ألف مكالمة يومياً.
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