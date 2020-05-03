شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المسيء لمنسوبي إحدى الإدارات الأمنية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنهُ إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات الأمنية، من القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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