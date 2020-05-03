السعودية تعزل مدينة صناعية بالدمام… وتمنع الدخول والخروج منها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 3 مايو 2020 12:16 صباحاً - أعلنت السلطات السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من اليوم الأحد وحتى اشعار آخر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ.

كما تقرر استمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وأكد المتحدث أنه تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى اشعار آخر. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.