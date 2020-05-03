، "رِفاء" تقدم 500 وجبة يوميًا للمستفيدين في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة ،

ضمن جهود جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) في حملة (برا بمكة) التي وجّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتعاون مع سلسلة مطاعم البيك بتقديم (500) وجبة يوميًا تقوم الجمعية بتوزيعها على الأسر المستفيدة من الحملة في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد باجحلان أن الجمعية تتلمس حاجة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في نطاق عملها المحدد في ثلاثة أحياء، وتشكر لسلسلة مطاعم البيك تعاونها بتقديم هذه الوجبات بشكل يومي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة بإشراف مكتب التنمية الاجتماعية، كما تشارك الجمعية في تقديم سلال غذائية في حي النكاسة علاوة على قرابة (5000) سلة غذائية تستكمل توزيعها في الأحياء المحددة من قِبل المركز.
"رِفاء" تقدم 500 وجبة يوميًا للمستفيدين في أحياء العزيزية والعوالي والهجرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-03
ضمن جهود جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) في حملة (برا بمكة) التي وجّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتعاون مع سلسلة مطاعم البيك بتقديم (500) وجبة يوميًا تقوم الجمعية بتوزيعها على الأسر المستفيدة من الحملة في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد باجحلان أن الجمعية تتلمس حاجة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في نطاق عملها المحدد في ثلاثة أحياء، وتشكر لسلسلة مطاعم البيك تعاونها بتقديم هذه الوجبات بشكل يومي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة بإشراف مكتب التنمية الاجتماعية، كما تشارك الجمعية في تقديم سلال غذائية في حي النكاسة علاوة على قرابة (5000) سلة غذائية تستكمل توزيعها في الأحياء المحددة من قِبل المركز.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:20 AM
تلمسًا من الجمعية بحاجة المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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ضمن جهود جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) في حملة (برا بمكة) التي وجّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتعاون مع سلسلة مطاعم البيك بتقديم (500) وجبة يوميًا تقوم الجمعية بتوزيعها على الأسر المستفيدة من الحملة في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد باجحلان أن الجمعية تتلمس حاجة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في نطاق عملها المحدد في ثلاثة أحياء، وتشكر لسلسلة مطاعم البيك تعاونها بتقديم هذه الوجبات بشكل يومي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة بإشراف مكتب التنمية الاجتماعية، كما تشارك الجمعية في تقديم سلال غذائية في حي النكاسة علاوة على قرابة (5000) سلة غذائية تستكمل توزيعها في الأحياء المحددة من قِبل المركز.
، "رِفاء" تقدم 500 وجبة يوميًا للمستفيدين في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة ،
المصدر : الخليج 365
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