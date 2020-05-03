، 1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدة ،

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دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.
وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
مكة المكرمة بلدية العزيزية الفرعية أمانة العاصمة المقدسة الخمور
1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-03
دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.
وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:13 AM
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:03 AM
بالتعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف
دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.
وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
، 1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدة ،
المصدر : الخليج 365
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