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فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.
وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.
وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.
جازان وزارة الصحة صحة جازان المسح النشط فيروس كورونا الجديد
ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش"قاسم الخبراني الخليج 365 2020-05-03
فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.
وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.
وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:01 AM
كما نقلت الجهات المختصة 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية
فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.
وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.
وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.
، ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش" ،
المصدر : الخليج 365
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