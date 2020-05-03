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محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021، على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.
وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مساء اليوم عن بعد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، للفترة من 2019 حتى 2021، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 12:50 AM
قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021، على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.
وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مساء اليوم عن بعد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، للفترة من 2019 حتى 2021، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.
، تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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