السعودية | المملكة تدعم شركات ومؤسسات الحج والعمرة لمواجهة خسائر جائحة كورونا

المناطق_عادل الزهراني

ثمنت اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لشركات

ومؤسسات الحج والعمرة لمواجهة خسائر جائحة كورونا.

وبينت اللجنة أن الدعم والذي يبدأ من اثنان ونصف مليون ريال ويصل إلى خمسة عشر مليون ريال حسب تصنيف كل شركة ومؤسسة حيث يبلغ عدد المستفيدين الحاصلين على

التراخيص من وزارة الحج والعمرة إلى (560) شركة ومؤسسة في قطاع العمرة وعدد (195) شركة

ومؤسسة في قطاع الحج، مشيرة إلى إن هذا الدعم السخي ليس مستغربا على حكومة خادم الحرمين

الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله

ولفتت اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة لكافة الشركات والمؤسسات لمواجهة هذه الخسائر التي ترتبت عليها إيقاف العمرة ضمن الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي قامت بها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا مشيرة إلى أن هذا الدعم سوف يمكن الشركات والمؤسسات من القيام بتنفيذ كافة التزاماتها المالية خلال فترة توقف النشاط.

كما أشادت بدور مجلس الغرف السعودية في توضيح هذه الخسائر وإيصالها للجهات المعنية لتخفيف

العبئ عن قطاع الحج والعمرة من خلال الاستفادة من مبادرات منشآت وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني سوف تنعكس إيجابا على مساعدة القطاع للقيام بأعماله تجاه الحج والعمرة وتنفيذ برامج وخطط الحج والعمرة خلال الفترة المقبلة.

ورفعت اللجنة عظيم شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على هذا

الدعم السخي والغير مستغرب من حكومتنا الرشيدة أعزها الله.