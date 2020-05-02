قصة الحالة رقم 14 التي هزت السعوديين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 مايو 2020 11:16 مساءً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 194 زيارة

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“أنا متأكد أن من شاهدوها لن ينسوها”.. هكذا تحدث المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحافي اليومي عن مستجدات كورونا عن أحد الذين توفوا بالفيروس المستجد.

وأضاف العبد العالي “هنالك قصص محزنة ومؤسفة لا نريدها أن تتكرر، معظمكم شاهد قصة الحالة رقم 14، التي أصيبت بفيروس “كورونا” في السعودية، وكيف حدثت العدوى، وكيف انتهت القصة، داعياً لمشاهدة هذه القصة على منصة وزارة الصحة التوعوية “عش بصحة” على “تويتر”.

وللحالة رقم 14 قصة مؤلمة لمواطن مسن انتقلت إليه عدوى كورونا من ابنه دون أن يقصد، بعد أن تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالخروج ولقاء الأصدقاء في الاستراحات، حتى مات الأب، وسط حسرة وندم الابن في عدم اتباعه للتعليمات.

الفيلم القصير عن هذه الحالة سجل رواجا بين السعوديين.