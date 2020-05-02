، "مجموعة فقيه الطبية" تطلق تطبيقها الجديد "تطبيق فقيه" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت مجموعة فقيه الطبية تطبيقها الجديد (تطبيق فقيه) fakeeh care في عالم الخدمات الرقمية، الذي يوفر لمستخدميه الكثير الخدمات.
ومن الخدمات التي يوفرها التطبيق: مراجعة الطبيب المختص عبر التطبيق، وحجز الاستشارات الطبية، وعمل المواعيد، ومتابعة التحاليل عن بُعد، وطلب الأدوية وخدمات التحليل، وإيصالها إلى المنازل.
ويتوافر في التطبيق أيقونة لتجديد الدواء؛ حتى لا يكون المريض في حاجة للذهاب إلى المستشفى إذا كان مريضًا معروفًا في مستشفى سليمان فقيه.
ولتحميل التطبيق يمكن البحث عن fakeeh care عبر نظامَي آبل أو أندرويد، وبعد تحميله إذا كان هناك ملف في مستشفى د. سليمان فقيه يتم إدخال رقم الملف، ومن ثَمَّ سيتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الهاتف المسجَّل بالملف، وبعدها يتم إدخال رمز التأكيد، وكلمة السر، وبعد ذلك يمكن الحصول على أي من خدمات المستشفى.
ومن ليس لديه ملف في المستشفى يمكنه الضغط على "ملف جديد"، ومن ثم إدخال المعلومات كاملة للتسجيل، ويمكنه حجز موعد بعد يومين من فتح الملف، وسيتم الاتصال به من المستشفى لإكمال الإجراءات.مجموعة فقيه الطبية تطبيق فقيه
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 11:18 PM
يوفِّر لمستخدميه الكثير الخدمات إلكترونيًّا
أطلقت مجموعة فقيه الطبية تطبيقها الجديد (تطبيق فقيه) fakeeh care في عالم الخدمات الرقمية، الذي يوفر لمستخدميه الكثير الخدمات.
ومن الخدمات التي يوفرها التطبيق: مراجعة الطبيب المختص عبر التطبيق، وحجز الاستشارات الطبية، وعمل المواعيد، ومتابعة التحاليل عن بُعد، وطلب الأدوية وخدمات التحليل، وإيصالها إلى المنازل.
ويتوافر في التطبيق أيقونة لتجديد الدواء؛ حتى لا يكون المريض في حاجة للذهاب إلى المستشفى إذا كان مريضًا معروفًا في مستشفى سليمان فقيه.
ولتحميل التطبيق يمكن البحث عن fakeeh care عبر نظامَي آبل أو أندرويد، وبعد تحميله إذا كان هناك ملف في مستشفى د. سليمان فقيه يتم إدخال رقم الملف، ومن ثَمَّ سيتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الهاتف المسجَّل بالملف، وبعدها يتم إدخال رمز التأكيد، وكلمة السر، وبعد ذلك يمكن الحصول على أي من خدمات المستشفى.
ومن ليس لديه ملف في المستشفى يمكنه الضغط على "ملف جديد"، ومن ثم إدخال المعلومات كاملة للتسجيل، ويمكنه حجز موعد بعد يومين من فتح الملف، وسيتم الاتصال به من المستشفى لإكمال الإجراءات.
، "مجموعة فقيه الطبية" تطلق تطبيقها الجديد "تطبيق فقيه" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مجموعة فقيه الطبية" تطلق تطبيقها الجديد "تطبيق فقيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.