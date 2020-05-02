محمد بن مسعود - الدمام - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر ما يلي :

أولًا : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي الخليج 365 الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي الخليج 365 الإعلان عنها.

ثانياً : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى اشعار آخر. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

ثالثاً : السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-02 صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر ما يلي :

أولًا : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي الخليج 365 الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي الخليج 365 الإعلان عنها.

ثانياً : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى اشعار آخر. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

ثالثاً : السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. 02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 Advertisements 11:33 PM صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر ما يلي :

أولًا : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي الخليج 365 الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي الخليج 365 الإعلان عنها.

ثانياً : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى اشعار آخر. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

ثالثاً : السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

، وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد ،

المصدر : الخليج 365

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