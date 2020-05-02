- 1/3
- 2/3
- 3/3
دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان، صدر بالعاصمة الأردنية عمّان، عن استنكاره بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرًا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل سعيًا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق. معربًا عن أصدق وأحر مشاعر العزاء لمصر رئيسًا وقيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.الاتحاد البرلماني العربي سيناء
الاتحاد البرلماني العربي يدين العملية الإرهابية في "سيناء"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-02
دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان، صدر بالعاصمة الأردنية عمّان، عن استنكاره بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرًا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل سعيًا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق. معربًا عن أصدق وأحر مشاعر العزاء لمصر رئيسًا وقيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:58 PM
مرتكبوه انتهكوا حرمة شهر رمضان لزرع بذور الفتنة والشقاق
دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان، صدر بالعاصمة الأردنية عمّان، عن استنكاره بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرًا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل سعيًا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق. معربًا عن أصدق وأحر مشاعر العزاء لمصر رئيسًا وقيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.
، الاتحاد البرلماني العربي يدين العملية الإرهابية في "سيناء" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد البرلماني العربي يدين العملية الإرهابية في "سيناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.