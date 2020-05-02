، بأعلى ارتفاع يومي .. اليابان تسجل 31 وفاة والإجمالي 530 حالة ،

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سجلت اليابان، اليوم السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في البلاد برصيد 31 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في إحصائية نشرتها السبت، بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 15 في العاصمة طوكيو، مشيرة إلى أن العدد العام لضحايا المرض بلغ بالتالي 530 شخصًا، بينهم 13 من سفينة "Diamond Princess" الراسية حاليًا في مدينة يوكوهاما.
ووفق روسيا اليوم كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15589، بينها 712 على متن سفينة "Diamond Princess".
وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصًا، بينهم 651 من سفينة "Diamond Princess".
وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المرضى بعدوى "COVID-19".فيروس كورونا الجديد
بأعلى ارتفاع يومي .. اليابان تسجل 31 وفاة والإجمالي 530 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-02
سجلت اليابان، اليوم السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في البلاد برصيد 31 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في إحصائية نشرتها السبت، بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 15 في العاصمة طوكيو، مشيرة إلى أن العدد العام لضحايا المرض بلغ بالتالي 530 شخصًا، بينهم 13 من سفينة "Diamond Princess" الراسية حاليًا في مدينة يوكوهاما.
ووفق روسيا اليوم كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15589، بينها 712 على متن سفينة "Diamond Princess".
وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصًا، بينهم 651 من سفينة "Diamond Princess".
وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المرضى بعدوى "COVID-19".
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:45 PM
العدد الكلي للإصابات المؤكدة بالعدوى ارتفع بواقع 306 حالات
سجلت اليابان، اليوم السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في البلاد برصيد 31 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في إحصائية نشرتها السبت، بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 15 في العاصمة طوكيو، مشيرة إلى أن العدد العام لضحايا المرض بلغ بالتالي 530 شخصًا، بينهم 13 من سفينة "Diamond Princess" الراسية حاليًا في مدينة يوكوهاما.
ووفق روسيا اليوم كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15589، بينها 712 على متن سفينة "Diamond Princess".
وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصًا، بينهم 651 من سفينة "Diamond Princess".
وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المرضى بعدوى "COVID-19".
، بأعلى ارتفاع يومي .. اليابان تسجل 31 وفاة والإجمالي 530 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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