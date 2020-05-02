رابط بث مباشر رئيس نادي شيفيلد يونايتد مع سلطان والجمهور السعودي

تنشر لكم وكالة سوا الإخبارية، يوم السبت 2 مايو 2020، رابط بث مباشر رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي مساعد بن خالد بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود مع سلطان والجماهير الكروية السعودية.

وتفاعل النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الاستضافة الحصرية لرئيس نادي شيفيلد، الأمر مساعد بن خالد، فيما وجه العشرات من الناشطين أسئلة له بخصوص مستقبل الدوري الانجليزي والمسابقات الأوروبية.

رابط بث رئيس شيفيلد مساعد بن خالد مع سلطان والجمهور السعودي اضغط هنا

يذكر أن مساعد بن خالد آل سعود يرأس نادي شيفيلد، وهو حاصل على بكالوريوس علمي في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل السعودية، ويمتلك العديد من المؤهلات العلمية والخبرات العملية في مجال كرة القدم والتدريب.

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ومن أبرز الشهادات التي نالها الأمير مساعد بن خالد، شهادة في التحليل التكتيكي لكرة القدم من مركز نادي برشلونة الاسباني للابتكار، بالإضافة إلى درجة الماجستير من ذات النادي في تجارة كرة القدم من معهد يوهان كرويف المتخصص.

ويعتبر الأمير مساعد بن خالد آل سعود من مؤسسي الأكاديمية الدولية لكرة القدم التي تتبع للاتحاد الدولي الفيفا، إلى جانب إدارته للقطاع الرياضي في شركة ارنست يونج العالمية المتخصصة في عالم الساحرة المستديرة.

وإلى جانب رئاسته لنادي شيفيلد لكرة القدم، فإن الأمير السعودي عضو في مجلس إدارة نادي بيرشكوت البلجيكي منذ عدة سنوات، ويتحدث اللغة العربية والإيطالية والإنجليزية أيضا في إطار المهام الصعبة الموكلة إليه.

وتقول وسائل إعلام سعودية عن الأمير مساعد بن خالد إنه بوصلة السعوديين في أقوى دوريات العالم، وغرس بإرادته نصال شيفليد في البريميرليغ بثبات، ونجح في عبور الطريق الوعرة التي تكللت بالصعود للدرجة الممتازة.