شرطة حائل تُطيح بالمسيء لمنسوبي إحدى الإدارات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مواطن في العقد الثالث من العمر

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة، ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنهُ إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة، ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهات الأمنية، من القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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