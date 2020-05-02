بالصور.. سفارة المملكة في الخرطوم تجلي 225 مواطنًا من العالقين بالسودان

أجلت سفارة المملكة في الخرطوم، اليوم السبت، 225 مواطنًا من العالقين في جمهورية السودان.

وورد في بيانٍ للسفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أنه «تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تم اليوم إجلاء 225 من المواطنين السعوديين العالقين بجمهورية السودان، بمتابعة السفير علي بن حسن جعفر».

وكانت السفارة قد وجَّهت في وقت سابق نداءً إلى السعوديين الزائرين والمقيمين في السودان للتواصل معها للترتيب بشأن عودتهم إلى المملكة.