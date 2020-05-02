تنفيذًا لتوجيهات الملك وولي العهد..
أجلت سفارة المملكة في الخرطوم، اليوم السبت، 225 مواطنًا من العالقين في جمهورية السودان.
وورد في بيانٍ للسفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أنه «تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تم اليوم إجلاء 225 من المواطنين السعوديين العالقين بجمهورية السودان، بمتابعة السفير علي بن حسن جعفر».
وكانت السفارة قد وجَّهت في وقت سابق نداءً إلى السعوديين الزائرين والمقيمين في السودان للتواصل معها للترتيب بشأن عودتهم إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سفارة المملكة في الخرطوم تجلي 225 مواطنًا من العالقين بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.