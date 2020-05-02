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الجهات الأمنية تُباشر انتحار عاملة بمنطقة الباحة

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تحمل الجنسية البنغالية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية تُباشر حادثة انتحار عاملة من الجنسية البنغالية، بمنطقة الباحة، مساء اليوم السبت.

وقالت المصادر، إن العاملة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها، قبل أن يكتشفها سكان المنزل.
وستوافي «عاجل» قراءها بالتفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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