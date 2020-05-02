الجهات الأمنية تُباشر انتحار عاملة بمنطقة الباحة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية تُباشر حادثة انتحار عاملة من الجنسية البنغالية، بمنطقة الباحة، مساء اليوم السبت.

وقالت المصادر، إن العاملة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها، قبل أن يكتشفها سكان المنزل.

وستوافي «عاجل» قراءها بالتفاصيل.