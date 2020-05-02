ضمن مبادرات وزارة الاستثمار..
تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء الثلاثاء المقبل، لقاءً "عن بعد"؛ للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا "MCRC"، الذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لأثار الجائحة في بيئة الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير، أن اللقاء سيتحدث فيه وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز إبراهيم صالح السويل؛ حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة؛ لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي تواجههم.
وأشاد الساير، بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال، وحرصها على نشر الوعي وتوجيه الإرشادات إلى المستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا، والتواصل مع الجهات الحكومية كافة لحل ما يواجههم من تحديات.
ولفت الساير، إلى أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين، وسعيها إلى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة لهم.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 176
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض تنظم لقاءً تعريفيًا بمركز الاستجابة لأزمة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.