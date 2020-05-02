غرفة الرياض تنظم لقاءً تعريفيًا بمركز الاستجابة لأزمة "كورونا"

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء الثلاثاء المقبل، لقاءً "عن بعد"؛ للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا "MCRC"، الذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لأثار الجائحة في بيئة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير، أن اللقاء سيتحدث فيه وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز إبراهيم صالح السويل؛ حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة؛ لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي تواجههم.

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وأشاد الساير، بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال، وحرصها على نشر الوعي وتوجيه الإرشادات إلى المستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا، والتواصل مع الجهات الحكومية كافة لحل ما يواجههم من تحديات.

ولفت الساير، إلى أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين، وسعيها إلى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة لهم.

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