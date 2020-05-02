بالصور.. صحة المدينة: فرق التوعية تقدم خدماتها داخل بيوت الأيتام

ركَّزت على الكشف والتوعية بفيروس "كورونا"

قدَّمت فرق التوعية الميدانية في "صحة المدينة"، خدمات الكشف والتثقيف الصحي داخل البيوت النموذجية للأيتام في المدينة المنورة. وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت "صحة المدنية"، أن فرق التوعية قدمت خدمات الكشف والتثقيف الصحي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا المستجد" داخل البيوت النموذجية للأيتام. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 176

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