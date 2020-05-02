عبر 4 طرق مبتكرة.. الصحة تقود دراسات سريرية متقدمة في 7 مستشفيات بالمملكة

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
أعلنت وزارة الصحة، قيادتها لدراسات سريرية متقدمة في ٧ مستشفيات بالمملكة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومن خلال أربع طرق مبتكرة لعلاج كورونا.
واليوم، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 25459، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3765، وذلك بعد تسجيل 210 حالات جديدة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 176، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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وزارة الصحة: تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 176
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