"العنف الأسري": جارٍ اتخاذ الإجراءات ضد معذب أطفاله وزوجته في جدة

الحماية الاجتماعية تباشر الحالة

أكد مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، اليوم السبت، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية ضد رجل عنف أطفاله وزوجته بجدة. وفي التفاصيل، قال المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارةً إلى ما تم تداوله عن تعرُّض سيدة وأطفالها للعنف من قبل الزوج في مدينة جدة، فقد تمت مباشرة الحالة من وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، ويتم العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بما ينص عليه نظام الحماية من الإيذاء". اقرأ أيضًا: عاملة منزلية تعذب طفلة.. ومطالب عاجلة بالقبض عليها ومحاسبتها

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