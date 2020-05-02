جود الإسكان تدعم 800 أسرة

أطلقت منصة جود الإسكان آفاقا جديدة في توفير المسكن للأسر الأشد حاجة وتمكين أصحاب الدخل المنخفض من السكن، حيث إنها نجحت في تحقيق أعلى معدل تبرع لها؛ ما أسهم في تقديم دعم الإيجار لـ800 أسرة، وتوفير مسكن بالتمليك لـ 480 أسرة، أي أن حوالي 7000 فرد في 1280 أسرة يعيشون الآن بأمان واستقرار في مساكنهم، وفقا لما أعلنه ماجد أبا الخيل، المتحدث باسم منصة جود الإسكان.

وقد نجحت جود الإسكان من خلال حملة كل يوم بيت، التي أطلقها وزير الإسكان المكلف، في بداية شهر رمضان المبارك في اجتذاب تفاعل مجتمعي واسع وكبير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر هاشتاق بعنوان #كل_يوم_بيت، والذي شهد سباقا يمكن وصفه بتحدي الخير، حيث شارك فيها أمراء وشخصيات عامة وعدد من نجوم الفن والرياضة فضلا عن الكثير من المواطنين. وتمكنت الحملة التي تهدف إلى توفير منزل كل يوم لإحدى الأسر المعتمدة حالة احتياجها في المنصة، بالإضافة إلى دعم الإيجار للمستحقين، من توفير مساكن لأسر من الأشد حاجة خلال دقائق معدودة بفضل التبرعات السخية وغير المسبوقة من المواطنين، وهو ما دفع وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى التغريد عبر حسابه الرسمي يوم الإثنين الماضي قائلاً: «بحمد الله نعيش في مجتمع خيّر يدعم أعمال الخير ويساهم في تنميتها، وبفضل الله ثم بمساهمتكم في منصة جود الإسكان وحملة كل يوم بيت، وتم تسكين أكثر من 10 أسر بمناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 ساعة ماضية، فبارك الله لكم في أموالكم وكتب أجركم».