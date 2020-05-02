السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تشدد على ضرورة التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا



الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس

ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" مؤخراً على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات

كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا ، وخطوات عزل الموظفين المرضى , موضحة الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .

// انتهى //

22:48ت م

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الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" مؤخراً على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا ، وخطوات عزل الموظفين المرضى , موضحة الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .// انتهى //22:48ت م0172

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