

باريس 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 166 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس

ولفتت الوزارة في بيانها اليومي النظر إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 24760 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 15487 شخصًا لقوا حتفهم في المستشفيات، و 9273 حالة وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، مشيرة إلى استمرار تراجع عدد الحالات الخطرة في وحدات العناية المركزة.

// انتهى //

22:39ت م

0170



باريس 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 166 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.ولفتت الوزارة في بيانها اليومي النظر إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 24760 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 15487 شخصًا لقوا حتفهم في المستشفيات، و 9273 حالة وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، مشيرة إلى استمرار تراجع عدد الحالات الخطرة في وحدات العناية المركزة.// انتهى //22:39ت م0170

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 166 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.