السعودية اليوم / أمين عسير يقف على المولات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة



أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المولات التجارية والأسواق بمدينة أبها لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الدكتور وليد الحميدي إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، وذلك بهدف تكثيف الجولات الرقابية على المولات التجارية والمنشآت التجارية والغذائية لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد - 19.

// انتهى //

22:27ت م

0168



أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمولات في جميع مدن و محافظات المنطقة ومتابعتها أولاً بأول؛ لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد استئناف عملها مؤخرا .جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المولات التجارية والأسواق بمدينة أبها لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأشار الدكتور وليد الحميدي إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، وذلك بهدف تكثيف الجولات الرقابية على المولات التجارية والمنشآت التجارية والغذائية لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد - 19.// انتهى //22:27ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين عسير يقف على المولات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.