السعودية اليوم / العراق تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 95 حالة, فيما سجلت 59 حالة شفاء جديدة, ليرتفع عدد المتعافين إلى 1473 حالة.

// انتهى //

22:15ت م

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بغداد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط وكركوك والمثنى وأربيل وصلاح الدين, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2219 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 95 حالة, فيما سجلت 59 حالة شفاء جديدة, ليرتفع عدد المتعافين إلى 1473 حالة.// انتهى //22:15ت م0165

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