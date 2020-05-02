ثقافي / " معالم التوحيد في رمضان " محاضرة عن بعد بجمعية الدعوة والإرشاد بسكاكا



سكاكا 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا غداً محاضرة بعنوان " معالم التوحيد في رمضان "، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.

وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 5 مساءً، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.

// انتهى //

22:13ت م

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