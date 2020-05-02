السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع 936 سيارة تالفة وخربة خلال شهر إبريل الماضي



جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر إبريل الماضي جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 936 سيارة تالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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21:58ت م

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