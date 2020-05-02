السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف (560) كيلو من رقائق السمبوسة



جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

رصدت بلدية الجنوب الفرعية موقعًا مجهولاً بحي العدل استغل لإعداد رقائق السمبوسة في بيئة تفتقد الاشتراطات البلدية والصحية، ما أسفر عن إغلاق الموقع وإتلاف 560 كيلو من المواد المستخدمة بداخله، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة للفرق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق التابعة للبلدية رصدت موقعين بالنطاق اتضح بأنه معمل ومصنع داخل حي العدل استغل لتجهيز الرقائق بكميات كبيرة بهدف توزيعها تجارياً، وتبين فور ضبط الموقع عدم وجود رخصة نظامية له، كما رُصدت عليه مخالفات صحية جسيمة تمثلت في استخدام مواد غذائية في بيئة تفتقر إلى أدنى درجات النظافة، إضافة لوجود حشرات، فضلاً عن سوء تداول المواد وحفظها، وكذلك افتقار الموقع جميع الاشتراطات البلدية اللازمة، وجرى إغلاق الموقعين لحين تصحيح جميع المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بالحد الأعلى.

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21:44ت م

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