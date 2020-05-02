السعودية | التحالف: الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 اختراقا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 مساءً, 2 مايو 2020 م المناطق_الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 اختراقا.

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