شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقود دراسات سريرية متقدمة لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

• 7 مستشفيات تشارك في التجارب منها الدمام والقطيف

تجري وزارة الصحة حاليا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا، وانطلقت الدراسة في كل من مستشفيات الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض وأحد بالمدينة المنورة والنور بمكة المكرمة والدمام المركزي والقطيف المركزي.

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين وتهدف إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقارات Hydroxychloroquine، Lopinavir/Ritonavir ،Remedisivir ، Interferon .

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وهذه العقارات لها خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات وتعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وأثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية.

وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات، أنه تم إطلاق الدراسة اليوم السبت، وتم إدخال عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا في نفس يوم إطلاق التجربة السريرية.

وتأتي هذه الدراسة إستكمالا لجهود الصحة في صد جائحة كورونا و دعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية، والبحث عن اللقاح الفعال، وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" والتي لم تأل جهداً وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر.