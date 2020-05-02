القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/5/2 11:31 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 11:31 م بتوقيت أبوظبي

التحالف العربي بقيادة السعودية: إجمالي الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في اليمن بلغ 2216

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي بقيادة السعودية: إجمالي الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في اليمن بلغ 2216 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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