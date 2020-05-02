وزارة الدفاع الروسية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد الجيش إلى1177 حالة المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/2 10:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الجيش إلى1177 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان: "تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر مارس حتى 2 مايو، كشف نتائج إيجابية لدى 1177 عسكريا".
وكانت الوزارة أعلنت، الجمعة، أن الفحوص حددت إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية، و1174 في المعاهد والجامعات، إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2795.
وأفادت الوزارة بأن 150 شخصا، بينهم 137 عسكريا، تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.
وسجلت في روسيا حتى مساء الجمعة 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.
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