السعودية | لأول مرة منذ 15 عاماً.. "سوق السمبوسة" يغيب عن شهر رمضان

شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 15 عاماً.. "سوق السمبوسة" يغيب عن شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لأول مرة يغيب "سوق السمبوسة" الشهير بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية عن أجواء شهر رمضان بعد أن تم افتتاحه قبل أكثر من 15 عاماً في حي المشهد شمال مدينة أبها بمساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر.

واعتاد سكان المنطقة وما جاورها، التواجد في "سوق السمبوسة" لقضاء جميع احتياجاتهم الرمضانية من مأكولات ولوازم منزلية، إلى أن أصبح مكاناً للقاء الأهالي والأصدقاء للتسوق معاً أو التجول في أنحاء السوق، وسط أجواء رمضانية غابت هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

في سوق السمبوسة، كانت قرابة 200 بسطة مرخصة من أمانة منطقة عسير، تزود قرابة 5 آلاف متسوق من الأهالي بكل الاحتياجات الرمضانية، والذي افتتح بمبادرة من أمانة منطقة عسير لتشجيع الأسر المنتجة بتقديم منتجاتها، وكسب قوت يومها من السوق، الذي تشرع أبوابه أمام المتسوقين يومياً لمدة تقارب 3 ساعات. ويدار كاملاً بأيدٍ سعودية وسط رقابة من الأمانة، وتنظيم من الجهات الأمنية.

Advertisements

وأغلقت أبواب "سوق السمبوسة" هذا العام بسبب كورونا، واستبدل بسوق للخضراوات والفواكه.

كما أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير، محمد العاوي، لـ"العربية.نت"، أن إغلاقه كان احترازاً، كونه لا يحقق المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، وكذلك تجنباً للازدحام وحرصاً على عدم انتقال عدوى الفيروس للمستهلكين.

وأوضح العاوي أن عدد البسطات في سوق الخضراوات والفواكه المؤقت هو حوالي 15، وأن حجم ما يباع فيه قرابة 20 طناً يومياً، لافتاً إلى أن أمانة عسير فرضت إجراءات احترازية مشددة تتمثل في إلزام البائعين بارتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى التأكد من التزام المتسوقين بالتباعد الجسدي مع منع التجمعات واتباع الإرشادات الوقائية.

إلى ذلك أشار إلى أن فرق الرقابة لأمانة عسير تقوم بجولات يومية وتنتشر داخل السوق بهدف الرقابة على المعروض والتأكد من سلامته للاستهلاك، مشدداً على أن الأمانة لن تتهاون في إغلاق وفرض الغرامات على المخالفين للنظام.