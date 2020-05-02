وزير المالية السعودي : سيتم خفض مصروفات الميزانية بشدة وسنتخذ إجراءات «مؤلمة»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 مايو 2020 09:14 مساءً - أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية، كاشفا أن المملكة لم تواجه مثل هذه الأزمة في مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الجدعان -في مقابلة تنشرها قناة «العربية» الساعة العاشرة مساء اليوم (السبت)- إن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، مؤكدا أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا.

ووفقا لـ«العربية»، أوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وشدد الجدعان على أن جميع الخيارات مفتوحة حاليا في ما سيتم اتخاذه من إجراءات مالية، مضيفاً: يجب أن نخفض ونخفض بشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جدا الآن.