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بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة، 1247 حالة من أصل 3765 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.
وتوزعت حالات التعافي الـ 1247 على كل من، مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - بواقع 620 حالة، وجدة بـ 526 حالة، والطائف بـ 90 حالة، والقنفذة بـ 11 حالة.
يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 25459 حالة، منها 21518 حالة نشطة، و139 حالات حرجة، و176 حالة وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.فيروس كورونا الجديد
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 09:54 PM
بواقع 620 حالة بالعاصمة المقدسة و526 بجدة و90 في الطائف و11القنفذة
بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة، 1247 حالة من أصل 3765 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.
وتوزعت حالات التعافي الـ 1247 على كل من، مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - بواقع 620 حالة، وجدة بـ 526 حالة، والطائف بـ 90 حالة، والقنفذة بـ 11 حالة.
يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 25459 حالة، منها 21518 حالة نشطة، و139 حالات حرجة، و176 حالة وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
، موزعة على المحافظات .. 1247 حالة تعافٍ من "كورونا" في مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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