- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.
وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 09:45 PM
بشكل يومي.. يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كوروناشاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان"
تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.
وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.
، شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.