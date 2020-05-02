محمد بن مسعود - الدمام - 02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 09:35 PM قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج . الكلمات المفتاحية ، البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا ،

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