، الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة ،

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اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.
وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.
وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".
ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.
وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.فيروس كورونا الجديد
الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-02
اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.
وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.
وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".
ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.
وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:22 PM
قال: للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد
اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.
وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.
وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".
ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.
وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.
، الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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