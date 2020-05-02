تذاع الحلقة التاسعة 9 من برنامج إغلب السقا مع الفنان المصري أحمد السقا عبر قناة ام بي سي مصر طيلة شهر رمضان 2020، حيث تعرض في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والأردن والعراق سوريا وفلسطين والساعة الثامنة بتوقيت الامارات العربية المتحدة السعودية.

مشاهدة برنامج إغلب السقا الحلقة 9 التاسعة من بطولة أحمد السقا

وتُعرض إعادة الحلقة التاسعة نفسها على قناة أم بي سي مصر الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر والأردن وفلسطين ولبنان، والساعة الثانية صباحا بتوقيت السعدية كما يعاد في ثاني يوم الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت أم الدنيا.

تحل الفنانة نادين نجيم كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي "إغلب السقا"، الذي يعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

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قوانين اللعبة: المرحلة الأولى: لعبة الهاند بول، يقف كلاً من المتنافسين حارساً لشباكه في هذه المرحلة فاز السقا فسجلت له نقطة مقابل لا شيء لعمر.

المرحلة الثانية: الصامولة، على عمر والسقا أن يصفون الصواميل على عمود حديدي، في هذه المرحلة استطاع عمر أن يتغلب على السقا فسجل نقطيين مقابل نقطة للسقا.

المرحلة الثالثة: سحر العيون، على الضيفين أن يتشوفوا صاحب الشخصية من خلال العيون، عمر تغلب على السقا النتيية اصبحت 5 نقاط لعمر و 1 للسقا.

الجدير بالذكر أن برنامج إغلب السقا هو برنامج ترفيهي عبارة عن منافسة هدفها نبيل من تقديم وإعداد رزان مغربي وبطولة أحمد السقا، حيث يواجه الفنان أحمد السقا في كل حلقة شخصية مشهورة من خلال تحديات تخطف الأنفاس في جو مفعم بالتحدي.