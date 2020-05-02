شرطة القصيم تُطيح بمتهمَين تورطا في سرقة استراحات

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على متهمَين تورطا في سرقة عدد من الاستراحات. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن ضبط متهمَين سعوديي الجنسية (في العقدين الثالث والرابع) من العمر؛ وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في ارتكاب جرائم سرقة الاستراحات، وقد أقرَّا بما نُسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ ايضأ : شرطة القصيم تُطيح بثلاثة سودانيين سرقوا مواطنًا بالقوة شرطة القصيم تطيح بمقيم قتل مواطنًا طعنًا وأخفى جثته في الصحراء

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