متحدث الصحة يوضح لـ"عاجل" آلية احتساب المتعافين من "كورونا"

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم السبت، الآلية المتبعة لاعتبار الشخص المصاب بكورونا من ضمن المتعافين.

وفي تصريحات خاصة لـ"عاجل"، قال المتحدث: إن الفحوصات الأولية قد تُظهر أن الشخص إيجابي النتيجة لفيروس "كورونا المستجد"، وبعد أخذ المسحات وإجراء التحليل اللازمة أكثر من مرة، تظهر النتائج سلبيته، وهنا يتم احتساب الحالة من المتعافين سواء ظهرت عليها أعراض مرضية أو لم تظهر.

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ولفت المتحدث، إلى أن بعض المصابين قد لا تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها، أو تظهر ولكن بشكل خفيف، وهناك نوع ثالث يحتاج إلى محفزات علاجية لتظهر الأعراض على المريض.

وأضاف: في كل الأحوال إذا أجريت للحالة مسحة تحليلية بعد الفحوصات الأولية، وأظهرت النتائج المخبرية سلبيتها يتم احتساب المريض من ضمن حالات الشفاء.

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