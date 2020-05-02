الأحوال المدنية توضح آلية تسجيل المواليد واستخراج سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية تسجيل المواليد والحصول على سجل الأسرة للأمهات على عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن طلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

ووفقًا للأحوال المدنية، يمكن الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد عبر الخطوات التالية: التسجيل في منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ثم اختيار خدمات، ثم خدمة «الأحوال المدنية»، وأخيرًا خدمة تسجيل المواليد.

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية يتم الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:

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تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر .

. ختيار أيقونة «خدماتي».

النقر على اختيار «خدمات».

ثم اختيار «الأحوال المدنية».

وأوضحت منصة أبشر أنه إذا تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في حالة تغيير في حالة مقدمة الطلب، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

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