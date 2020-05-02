شرطة القصيم تطيح بمواطن روج لشائعات عن تغيير فترات منع التجول

في العقد الخامس.. وتمت إحالته للنيابة ..

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن روج لشائعات وإدعاءات بتغيير فترات منع التجول وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية- عن تحديد هوية صاحب الحساب ، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر. أشارت متحدث شرقة القصيم إلى أنه إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة . اقرأ ايضأ : شرطة القصيم تُطيح بمتهمَين تورطا في سرقة استراحات شرطة القصيم تطيح بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة

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