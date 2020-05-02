بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة البالغ عددها 1362 اليوم السبت، في مناطق عدة.

وتصدَّرت المدينة أعلى نسب الإصابة بـ249، كما جاءت باقي المدن كالتالي: جدة 245، مكة 244، الرياض 161، الدمام 126، الخبر 81، الجبيل 80، الهفوف 64، خميس مشيط 21، الدرعية 19، بريدة 16، الطائف 13، راس تنورة 9، الخرج 6، بيش 5، بقيق 4، النعيرية 3، بلجرشي 3.

كما سجَّلت بيشة، والظهران، والمجاردة، والقنفذة حالتي إصابة بكل منها، فيما سجلت عرعر، والدرب، ومحايل عسير، وتربة، والمذنب حالة إصابة واحدة بكل منها.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الإصابات إلى 25459، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3765؛ وذلك بعد تسجيل 210 حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 176، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.