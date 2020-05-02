شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب حساب إخباري يدعي بتغيير فترات «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطنٌ، في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على صاحب حساب إخباري يدعي بتغيير فترات «منع التجول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.