2020-05-02

فلكياً.. المسلمون سيصومون 36 يومًا من رمضان في 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن يصوم المسلمون عدد 36 يومًا من رمضان في عام 2030م.

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وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر: “حسب التوقعات الفلكية فإن عام 2030 سيوافق الشهر الفضيل مرتين، الأول رمضان 1451هـ، والذي يُتوقع أن يحل في 5 يناير 2030 وعدته ستكون 30 يومًا.

وتابع الدكتور عبدالله المسند: “كما ستشهد السنة ذاتها شهر رمضان مرة أخرى، وذلك في 26 ديسمبر 2030، ليصوم المسلمون خلالها ستة أيام من رمضان 1452هـ، ويتمّون عدة الشهر في السنة التالية 2031م”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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