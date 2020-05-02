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سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.فيروس كورونا الجديد المغرب
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 08:06 PM
بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة
سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.
، كورونا .. المغرب تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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