- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت الجزائر اليوم 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4295 حالة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1872 شخصاً بعد تسجيل 51 حالة شفاء إضافية.فيروس كورونا الجديد
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 08:01 PM
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 4295 حالة
سجلت الجزائر اليوم 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4295 حالة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1872 شخصاً بعد تسجيل 51 حالة شفاء إضافية.
، الجزائر.. 141 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. 141 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.