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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.
وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.
وقال: "جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة". وزير المالية محمد الجدعان فيروس كورونا الجديد القطاع الخاص
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 07:57 PMوزير المالية: سنحافظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. ومهم أن نتخذ إجراءات صارمة
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.
وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.
وقال: "جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة".
، وزير المالية: سنحافظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. ومهم أن نتخذ إجراءات صارمة ،
المصدر : الخليج 365
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